Per attività fisiche e didattiche: il progetto della nuova sala polivalente nella Bassa

Alle soglie del nuovo anno scolastico, si realizza per la Scuola Primaria “G. Verdi” di Deserto d'Este un intervento a lungo atteso: verrà infatti edificata sull’area pertinenziale dell’edificio scolastico una sala polivalente destinata alle attività didattiche e disponibile, in orario extra-scolastico, alle esigenze della comunità.

L’intervento, del valore di 400mila euro in buona parte finanziati con contributo Pnrr, consiste nella realizzazione di un nuovo spazio polifunzionale adiacente all’edificio scolastico esistente, che avrà funzione di palestra e sala polivalente con annessi portico, servizi igienici e magazzino. Con l’occasione, verrà risolta anche una criticità di lunga data, cioè la mancanza di uno spazio esterno all’area recintata del plesso, dedicato alla sosta delle persone in attesa di prelevare o accompagnare i bambini a scuola. Lo spazio medesimo, unitamente al portico, potrà, inoltre, diventare luogo di aggregazione per le persone del quartiere. L’edificio occuperà una superficie di 127 metri quadrati, e la sala polivalente si estenderà per 67 metri quadrati. Afferma il sindaco Matteo Pajola: «La realizzazione di questa sala polivalente, attesa da anni, è di fondamentale importanza per le esigenze non solo della comunità scolastica ma anche della frazione. In questo spazio potranno essere svolte, infatti, compatibilmente con le attività scolastiche, attività aggregative e di socializzazione che finora non avevano trovato una collocazione adeguata».

Aggiunge l'assessore Alberto Fornasiero: «L’amministrazione ha molto a cuore il tema dell’edilizia scolastica. L’intervento che verrà realizzato presso la Scuola primaria “G. Verdi” si inserisce, infatti, in un programma di grande respiro, che interesserà molti edifici scolastici del territorio, all’interno del quale spiccano la realizzazione di un’ulteriore sala polivalente presso l’Asilo Nido Comunale “Arcobalena”, l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola “Unità d’Italia” e i lavori di efficientamento energetico presso le scuole primarie comunali». Conclude l'assessore Luigia Businarolo: «L’iniziativa rientra nel piano di potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione, e ha lo scopo di favorire le attività di educazione motoria a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. Il progetto è stato condiviso con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Este, la prof.ssa Morato, che si è espressa in termini favorevoli sull’intervento. Con l’Istituto, poi, è in corso un costante confronto sull’ampliamento e l’innovazione dell’offerta didattica da realizzare presso il plesso “G. Verdi” a partire dal prossimo anno scolastico, con lo scopo di fornire importanti servizi e risposte per gli studenti e le loro famiglie».