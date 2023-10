Weekend di raccolta firme per il salario minimo, Lendaro: «Siamo sotto la soglia della povertà»

Fantasmi al lavoro povero al Bp chiedono un salario minimo di almeno 10 euro. Davanti al Bo, gli attivisti di Potere al Popolo e Unione Popolare hanno organizzato un'iniziativa relativa alla campagna per la raccolta firme per la legge di Iniziativa popolare per un Salario Minimo di 10 euro l'ora. Alcuni di loro vestiti come fantasmi per denunciare come in Italia sia invisibilizzato il lavoro povero. Il terzo weekend di mobilitazione nazionale di Pap e UP per la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare per il salario minimo è dedicato a vigilanti, addetti a pulizie, portinerie, servizi bibliotecari e museali con contratti della vigilanza privata e servizi fiduciari o multiservizi. Lavoratori che hanno contratti da 5 euro lordi l’ora: dei veri e propri fantasmi.

La voce di Lendaro

Luca Lendaro: «Non stiamo parlando di contratti pirata. Stiamo parlando di contratti che prevedono paghe sotto o in linea con la soglia di povertà relativa, firmati dai sindacati confederali. Precari persino alle dipendenze degli enti pubblici: enti di ricerca e pubbliche amministrazioni che da decenni hanno appaltato ad aziende esterne le attività che prevedono contratti full-time a €800 al mese. Lavoratori e lavoratrici alle dipendenze di aziende appartenenti a Confindustria, che scaricano sugli appalti la riduzione del costo del lavoro.Persino l'università che oggi si fa bella con l'iniziativa "science 4 all" si tiene in piedi tramite esternalizzazione dei servizi, con contratti precari da meno di 5 euro l'ora. Siamo di fronte al fallimento di un modello contrattuale a perdere, certificato dal fatto che l’Italia è l’unico paese Ocse in cui i salari reali sono diminuiti negli ultimi 30 anni. Perciò pensiamo sia necessario introdurre subito un #salariominimo di 10 euro lordi l’ora, checché ne dica il Governo Meloni, a cui bastano i Contratti nazionali esistenti, anche quelli che permettono di pagare legalmente salari da fame».