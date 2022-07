I residenti a Salboro scrivono a Giordani: «Basta traffico da Albignasego. Abbiamo subito troppo»

Raccolta di firme dei residenti del quartiere Salboro per segnalare la situazione del traffico nel rione. La petizione è stata inviata al sindaco Sergio Giordani, oltre che al vice Andrea Micalizzi e all'assessore alla mobilità, Andrea Ragona.

La lettera

«Segnaliamo la situazione che si è venuta a creare nella nostra frazione a causa del traffico proveniente da Albignasego. Da alcuni anni le nostre vie interne, soprattutto al mattino, subiscono l’invasione del traffico di attraversamento proveniente dal comune di Albignasego che si aggrava continuamente con l’ aumentare di nuovi insediamenti abitativi residenziali e commerciali di detto Comune. Da ben tre campagne elettorali lo slogan principale da parte dei candidati alla carica di sindaco di Albignasego è stato “Basta consumo di suolo e cementificazione”. E invece, al contrario, si assiste ad una continua cementificazione, a continue edificazioni e al continuo consumo di suolo, portando di conseguenza un aumento di traffico che il Comune non sa più come gestire. Basta passare a distanza di qualche mese per una qualsiasi via di Albignasego, per vedere nuovi cantieri edili o cementificata una nuova area verde e gli ultimi residui di campagna diventare cantieri per nuovi insediamenti – scrivono Silvana Cecchinato, Eugenio Grolia e Franco Zecchinato - .Questo comporta un disagio anche per i Comuni contermini che si vedono invadere dal traffico proveniente da Albignasego e dalla “Bassa”, impossibilitato a raggiungere la tangenziale da via Roma perennemente congestionata. Per cercare di risolvere la situazione, qualche anno fa Il comune di Albignasego ha vietato il transito di attraversamento su Via Roma al traffico pesante, deviandolo quasi esclusivamente su via Bembo, seguito poi dagli automobilisti che per arrivare alle varie zone industriali hanno preso Salboro come zona di attraversamento. Sia Maserà che Casalserugo hanno protestato, ma nulla hanno potuto. Oggi, si aggiunge il “Mega” Pentolone l'Alì’. E Albignasego come intende rimediare al nuovo incremento di traffico dovuto ai centri commerciali? Facendo costruire (già realizzata ma non ancora aperta al traffico) una nuova “bretella” che convoglierà auto e camion verso via Roncon e via Torino/Ficino e via Bembo = dirottandolo su Salboro. E incanalando su questa nuova “bretella” (questo è quanto abbiamo appreso dai quotidiani locali) anche il traffico di attraversamento proveniente dalla Bassa per sgravare via Roma. Al mattino le vie residenziali di Salboro e cioè via Roncon, via Salboro, via Ponchia, via Bembo, via San Giacomo, via Pozzoveggiani, via Lago Dolfin (praticamente tutte) diventano “off limits” per i residenti. E’ tutta una fila di auto che sfrecciano. Impossibile passare in bicicletta o a piedi, si rischia la propria incolumità, oltre a respirare smog puro. Anche perché la maggior parte di queste vie sono ad una sola corsia e quindi chi si avventura lo fa a proprio rischio e pericolo. Gli incidenti e le auto nei vari fossati che fiancheggiano alcune strade sono all’ordine del giorno. L’intera zona è soffocata dal traffico di attraversamento e dall’inquinamento che ne deriva. Nonostante le dinamiche demografiche derivanti dalla denatalità stiano portando ad una chiusura, lenta ma costante di scuole primarie, Albignasego annuncia che progetta una nuova scuola superiore nel suo territorio sfruttando i fondi del Pnrr. L’apertura di una nuova scuola ad Albignasego, con terreno già individuato fra via Torino e via Roncon, attrarrà ulteriore nuovo traffico che evidentemente non sarà più sopportabile per la sua cittadina. Ora, è tempo che Albignasego si accolli i problemi che ne conseguono senza scaricarli sui cittadini di Salboro. Per noi non è più tollerabile. E’ ora di porre un limite mettendo Albignasego difronte alle sue responsabilità».