Saldi iniziati, la soddisfazione di Ascom: «Prime ore positive, il messaggio dell'occasione è passato»

Sono partiti bene i saldi estivi 2024. «Anche a Padova - ha commentato il presidente di Federmoda Confcommercio Ascom, Riccardo Capitanio - abbiamo riscontrato un trend positivo e questo, a differenza dei prezzi della merce, non era affatto scontato. Probabilmente è passato il messaggio che i negozi sono ancora ben riforniti perchè la stagione primaverile non è stata propizia e dunque chi aveva intenzione di fare un acquisto ne sta approfittando: trova merce di ottima qualità a prezzi decisamente vantaggiosi». Nel consueto briefing con la stampa, avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, 6 luglio, nella centralissima piazzetta Pedrocchi, Capitanio ha confermato che anche dai centri della provincia stanno arrivando notizie positive.

«A livello nazionale Confcommercio ha previsto una spesa per famiglia intorno ai 200 euro. Noi ci siamo prudenzialmente tenuti un po' al di sotto ma se il buongiorno si vede dal mattino non è escluso che si possa ridurre la forcella e che quel 2% di aumento che avevamo preventivato rispetto allo scorso anno possa migliorare ulteriormente». Capitanio ha quindi offerto una significativa immagine empirica: "Basta guardare la gente: una persona su cinque, forse addirittura una su quattro questa mattina ha in mano la bag griffata di un negozio. E' un buon segno soprattutto se teniamo conto che una bella fetta delle persone che in mattinata hanno attraversato il Liston erano turisti che, magari, possono anche approfittare dell'occasione ma non necessariamente".

Insomma i timori della vigilia sembrano un po' stemperati. «Stemperati ma non sfumati - conclude Capitanio - a mezzogiorno, quando abbiamo tratto i primi indizi su come sarebbe andata la giornata, i parcheggi erano già full da un bel po'. E questo resta un problema».