Saldi estivi, cambiano le date "storiche": la soddisfazione dei negozianti

Quelli invernali sono abbiamo archiviati solo un mese e mezzo fa, ma nel frattempo è scoppiata la polemica sulla loro possibile abolizione con tanto di ritiro dell’ipotesi da parte del Governo. Eppure è già tempo di parlare di saldi estivi, perché c'è un'importante novità: la Regione del Veneto ha infatti accolto la richiesta di posticipo di data di inizio dei saldi estivi, che quest’anno prenderanno il via non da sabato primo luglio (come da normativa) ma da giovedì 6 luglio. Confermata, per contro, la fine fissata al 31 agosto.

Saldi

«Siamo soddisfatti - è il commento di Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Veneto e Federmoda Confcommercio Ascom Padova - che la Regione abbia accolto la nostra richiesta, peraltro condivisa anche dalle altre organizzazioni. La data del primo luglio, in questo senso, risultava oggettivamente un po’ troppo anticipata». In ogni caso i saldi in partenza il prossimo 6 luglio saranno caratterizzati da alcune nuove disposizioni del codice del consumo relative agli “Annunci di variazione di prezzo” dei saldi stessi. In particolare: ci sarà l’obbligo di indicare il “prezzo precedente”, cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti lo sconto. Nel caso di progressività degli sconti e cioè quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente, che va sempre evidenziato, è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. È previsto inoltre l’adeguamento alla normativa tanto per negozi fisici, outlet e store online così come vengono aumentate le sanzioni minime e massime in caso di pratiche commerciali scorrette.