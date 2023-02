L'"aiuto" che non ti aspetti: boom di acquisti negli ultimi giorni di saldi grazie al freddo

Il finale che non ti aspetti è quello dei saldi invernali che, nella nostra regione come in molte altre, si concludono domani, martedì 28 febbraio.

Saldi

«Il freddo pungente di questi giorni - ammette Riccardo Capitanio, presidente regionale e provinciale (oltre che vicepresidente nazionale) di Federmoda Confcommercio - ha convinto ancora qualcuno a sfruttare l’occasione del prezzo decisamente conveniente e, pur non rifacendosi il guardaroba, ne ha approfittato per l’acquisto dell’ultima ora». Un tassello ulteriore, questo dell’acquisto in saldo spinto dal freddo, che non fa altro che confermare la buona propensione dei saldi che vanno a consuntivo: «Diciamo che in termini di vendite siamo nell’ordine di un 8% in valore - continua il presidente degli operatori del fashion associati all’Ascom Confcommercio - mentre risulta invariato l'indice di vendita. Questo significa che il numero di pezzi per scontrino non cambia ma, in compenso, si acquistano capi più costosi e più di qualità in un’ottica green che privilegia il capo più duraturo grazie al buon tessuto e alla buona fattura». Ci sono poi altri due aspetti che inducono ad archiviare i saldi invernali col segno positivo: «Le persone che sono entrate in negozio - conclude Capitanio - hanno comprato di più e sono uscite di meno senza acquisti. Il secondo aspetto, forse ancora più interessante in chiave futura, è che sono aumentate, anche di molto, le visite dei siti geolocalizzati nel territorio per poi concludere il processo d'acquisto in negozio. Una conferma dell’importanza dell'online come driver verso l'offline ed una conferma che non bisogna aver paura dell’innovazione. Semmai va governata e sfruttata a nostro vantaggio».