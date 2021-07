Salto con l'asta agli Scrovegni per far decollare (si spera) Urbs Picta

Lo sport con Giotto? Un binomio anomalo, che però troverà presto la propria dimensione davanti alla Cappella degli Scrovegni. Esattamente come accade a Parigi, dove atleti del salto con l'asta i esibiscono davanti alla Torre Eiffel, martedì 10 agosto lo faranno tra i resti dell'anfiteatro romano dell'Arena. Proprio a due passi dall'ingresso per accedere agli affreschi di Giotto, che quel giorno dovrebbero essere (si spera) patrimonio dell'Unesco.

L'evento

Dovrebbe essere il primo evento per promuovere Urbs Picta, i cui esiti si sapranno nel weekend, quando avverrà la proclamazione online della decisione dell'Unesco. L'amministrazione è decisamente ottimista, tanto da aver promosso la città come patrimonio già su bus e tram e triplicato gli eventi d'arte previsti per l'estate. Il primo però sarà proprio “700 stelle volano con Giotto”. Quel giorno i Giardini dell’Arena saranno teatro di un evento insolito, che condensa in un’unica sede diversi progetti sportivi e culturali. Fra i resti dell’antico anfiteatro romano, la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto e il complesso degli Eremitani, si terrà una gara ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal), riservata al salto con l’asta, specialità olimpica che punta decisamente in alto.

Tre momenti

“700 stelle volano con Giotto” sarà una manifestazione sportiva articolata in tre diversi momenti. Alle ore 15:30 inizierà una gara ufficiale Fidal riservata agli agonisti di varie categorie maschili e femminili, dai giovani agli Over 35, in competizione fra loro senza distinzioni d’età. Dalle ore 17 i Giardini dell’Arena ospiteranno anche una tappa del progetto “Just Jump - Saltiamo nei parchi di Padova”, appuntamento itinerante che offre a bambini e adulti in cerca di nuove emozioni l’ebbrezza di sperimentare per la prima volta il salto con l’asta, seguiti da istruttori qualificati. Alle ore 20:30, poi, spazio alla gara Top Five, quando proveranno a saltare ancora più in alto le cinque migliori atlete e i cinque migliori atleti della specialità a livello italiano.

Urbs Picta

Lo sport entra così a stretto contatto con un luogo pregno di arte e storia, arricchendo la proposta di iniziative che la città ha organizzato per promuovere l'eventuale iscrizione dei cicli affrescati padovani del XIV secolo (Padova Urbs picta) nella World Heritage List dell’Unesco. La candidatura di Padova punta sull’unicità dei suoi capolavori affrescati, a partire da quelli dipinti all'interno della Cappella degli Scrovegni, realizzati oltre 700 anni fa, nello stesso periodo in cui Dante Alighieri si accingeva a scrivere la sua Divina Commedia, passando anche per Padova, dove probabilmente incontrò Giotto. Ricordiamo come Giotto abbia affrescato proprio una cometa nel cielo notturno dell'Adorazione dei Magi nella Cappella degli Scrovegni, oltre alla famosa volta stellata, condividendo idealmente con Dante la tensione verso le stelle. Dopo aver proposto in passato l’evento in significativi luoghi d'arte del territorio italiano, questa volta tocca ai Giardini dell’Arena, scenario di tante imprese negli ultimi duemila anni, ma mai di una sfida fra astisti e astiste, che cercheranno di toccare le stelle, lì dove Giotto le aveva poste 700 anni fa sulla volta della Cappella degli Scrovegni, magari con l’aiuto di San Lorenzo.