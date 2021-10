«Onorata di aver diretto la Questura in un periodo così difficile»: i saluti di Isabella Fusiello

«Sono contenta e onorata di aver diretto la Questura di Padova in un periodo così difficile dal punto di vista sociale». Il questore Isabella Fusiello ha voluto incontrare i giornalisti per uno scambio di auguri prima della sua partenza per Bologna, dove andrà a dirigere la locale Questura venendo sostituita all'ombra del Santo da Antonio Sbordone, attuale questore di Perugia con una lunga carriera nella Digos di Napoli.

Isabella Fusiello

«Siamo arrivati - dichiara Isabella Fusiello - all'episodio finale di questa bellissima avventura. Sono arrivata a Padova in piena emergenza Covid, ma grazie anche alla forte collaborazione dei cittadini, con cui abbiamo sempre lavorato fianco a fianco con grande spirito di collaborazione, la gestione pandemica è stata più che positiva, con molte situazioni contenute e risolte nel modo migliore». Riguardo alla movida, invece, il questore afferma: «È un problema comune in tutte le grandi città, soprattutto quelle universitarie. Ed è un problema sociale, che va risolto a livello culturale e non con la repressione. Per questi ragazzi le piazze sono un luogo naturale di incontro, se gliele chiudiamo poi dove vanno?». Si arriva quindi a parlare della giornata di sabato 23 ottobre, con focus sulle manifestazioni dei No Green Pass: «Con domani arriviamo a quota 15 sabati di protesta, ma senza nessuna sbavatura. Se, a differenza di quanto accaduto in altre città, non abbiamo avuto problemi è grazie alla collaborazione e al dialogo che abbiamo instaurato sin da subito con tutte le parti in causa in occasione dei vari Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica organizzati di settimana in settimana. L'incontro organizzato sempre sabato dall'Università? Ci sarà la ministra della giustizia Marta Cartabia, mentre la ministra degli interni Luciana Lamorgese presenzierà in videoconferenza».