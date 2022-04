Salvan (Peghin sindaco): «Basta chiacchiere. Via del Plebiscito va messa in sicurezza subito»

Rossella Salvan, candidata nella lista civica Peghin Sindaco sollecita l’amministrazione comunale uscente ad intervenire immediatamente per mettere in sicurezza via del Plebiscito. Dopo l'incidente del 29 marzo scorso, quando il piccolo Anas di appena 3 mesi è stato investito e ucciso in via del Plebiscito, la sensibilità sulla sicurezza stradale è aumentata anche da parte del mondo della politica. «Il vicesindaco Micalizzi, in uno dei suoi incontri social, ha fatto presente che sono stati fatti studi sulla pericolosità delle strade - sostiene Salvan - ma cosa aspettano a metterle in sicurezza? Si potranno fare mille studi, analizzare altrettanti progetti, però nell’immediato potrebbero mettere un semaforo pedonale a chiamata. Sarebbe una goccia in mezzo al mare? Forse, ma permetterebbe di tutelare i pedoni che attraversano quella strada. Via del Plebiscito è diventata un’arteria a scorrimento veloce troppo pericolosa. Il semaforo a chiamata serve adesso, per poi studiare ed approvare progetti innovativi come una passerella sopraelevata sulla falsa riga del ponte ciclabile che collega l’Arcella con la Fiera di Padova per esempio. E’ naturale dover pensare agli attraversamenti pedonali in prossimità dei supermercati che sono nati nella zona. Sarebbe altrettanto interessante studiare come il codice della strada e i successivi decreti attuativi disciplinano la distanza della segnaletica orizzontale ( strisce pedonali) dalle rotatorie - chiude Salvan - poiché si trovano a ridosso delle stesse. Una maggiore distanza tra strisce pedonali e rotonde sarebbe auspicabile nell’ottica della maggior sicurezza di pedoni, ciclisti, automobilisti».