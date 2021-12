Salvati tre cani in gabbia all'interno di una proprietà abbandonata

Il Comune di Albignasego ha delegato la consigliera Valentina Bado alla tutela del benessere degli animali: il primo provvedimento messo in atto grazie al suo diretto intervento è stato, martedì pomeriggio, il sequestro e la messa in sicurezza di tre cani meticci di piccola taglia, che vivevano in recinti fatiscenti nel giardino di una casa abbandonata in via Manzoni, in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Salvataggio

Grazie alla segnalazione di una volontaria che opera nel territorio, la consigliera, insieme agli agenti di polizia locale Praticarcati e all’Ulss veterinaria, è intervenuta a metterli in salvo. «Le loro condizioni erano davvero pietose» racconta la consigliera Bado. «Ad occuparsi della loro alimentazione, da quando la casa è stata abbandonata, erano stati dei vicini di casa, che però erano costretti a lanciare dall’alto il cibo all’interno delle gabbie, in quanto sprovviste di una porta. I tre cani pertanto da anni erano impossibilitati ad uscire da lì». Erano inoltre privi di riparo e di cucce calde, costretti pertanto in queste notti gelide a dormire sopra uno strato di escrementi e ghiaccio. «I cani, comprensibilmente spaventati, sono stati trasferiti al canile veterinario di Selvazzano» prosegue la consigliera Valentina Bado, «dove saranno visitati e sottoposti a trattamenti e vaccinazioni, laddove mancassero. Poi per loro cercheremo una nuova collocazione». Aggiunge il sindaco Filippo Giacinti: «Proprio per agire velocemente in situazioni di questo genere, abbiamo scelto di delegare appositamente un consigliere ad occuparsi del benessere degli animali. Resta importantissima la segnalazione tempestiva da parte dei cittadini, che invitiamo quindi a comunicare episodi di abbandono e maltrattamento in municipio o alla Polizia locale».