Salvato con il defibrillatore al supermercato, Venturini: «Potenziamo la formazione per questi salvavita»

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio Regionale, è intervenuta sull’episodio di un cliente del supermercato Alì di Selvazzano salvato grazie al pronto intervento con il defibrillatore da parte di un dipendente. «La formazione è in grado di salvare davvero le vite, come è accaduto in questo caso. Se il dipendente dell’Alì e il cliente che lo ha aiutato non fossero stati in grado d usare il defibrillatore, si sarebbe verificata una tragedia».

Salvavita

«La Regione, svolgendo un compito che le è stato affidato dallo stato nel 2014, ha investito e sta investendo molto sui programmi per l’acquisto dei defibrillatori e per coordinare i corsi di primo intervento.

I fondi regionali coprono i costi per la formazione del personale delle strutture sanitarie e del personale destinato ad usare i defibrillatori a servizio della comunità (ad esempio stazioni ferroviarie principali, aeroporti, autostazioni del trasporto pubblico, uffici pubblici ad elevato afflusso) mentre sono a carico dei gestori i costi per la formazione del personale addetto ai defibrillatori ad uso locale (impianti sportivi, supermercati, centri commerciali, uffici, stabilimenti balneari)».

Formazione

«Mi farò parte attiva per chiedere alla Regione di potenziare la formazione che spetta ai privati e per far crescere il più possibile la mentalità della prevenzione, in due modi: da un lato verificando presso gli uffici regionali la possibilità di contenere i costi della formazione a carico del privato e dall’altro immaginando una collaborazione con gli istituti scolastici per prevedere la formazione degli studenti maggiorenni all’uso del defibrillatore con costi a carico del sistema sanitario. In questo modo si amplierebbe la platea delle persone in grado di usare questo strumento così importante.

Episodi come questo devono essere fonte uno stimolo per continuare ad investire sempre di più in corsi di formazione che danno competenze in grado di salvare addirittura delle vite umane».