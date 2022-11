Un uomo sniffa davanti alla stazione di Padova, Salvini posta il video e pizzica chi vuole la liberalizzazione

Le immagini di "Welcome to Favelas" diventano virali e il neoministro ai Trasporti le posta sui suoi canali social scatenando le polemiche

Siamo alle solite. C'è chi si droga a due passi dalla stazione, incurante dei passanti e del luogo. E poi c'é chi lo filma. Dopo viene chi condivide sui sociali e i video diventano virali. A denunciare la situazione è stato oggi Matteo Salvini, neoministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, ma evidentemente sempre con gli occhi aperti sulla sicurezza, tra i primi a postare il video di un uomo che alla fermata dell'autobus della stazione di Padova sniffa, probabilmente cocaina, distesa su uno smartphone. «Stazione ferroviaria di Padova. E c’è pure chi propone leggi per la droga libera…» scrive il ministro Salvini sulle sue pagine social, dopo aver pubblicato il video ripreso dalla nota pagina Facebook “Welcom to Favelas” e denunciando evidentemente una situazione di degrado, sottraendosi però alla lettura dell'indigenza. Con le dovute proporizioni il deader leghista riproduce la famosa performance del citofono quando era a caccia di spacciatori a Bologna. Registrare video dei grandi manager o di professionisti mentre compiono lo stesso gesto nei propri uffici blindati, resta più complicato rispetto (purtroppo) alle scene ordinarie di consumo alla luce del giorno un po' in tutto il mondo.