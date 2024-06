Due giorni di festival "controcorrente", per celebrare la solidarietà

Sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle 18:00 alle 24:00 al Parco San Biagio a San Biagio di Teolo, saranno due giornate dense di attività, incontri, laboratori, buon cibo, ma, soprattutto di festa. Una festa per celebrare la solidarietà e i progetti di cooperazione realizzati dall’Orto di Marco, odv termale attiva dal 2016 in alcune delle zone più difficili del mondo. Da sempre attiva in Etiopia, dove negli anni ha reso possibile la realizzazione di progetti che hanno permesso a centinaia di bambini di avere un posto pulito dove andare a scuola, pasti e visite sanitarie. Inoltre l'associazione Orto di Marco ha formato personale medico e attrezzato a Maganasse una farmacia e una piccola clinica dove assistere prima, durante e dopo il parto. Negli ultimi anni poi si sono avviati progetti anche in altre parti del mondo, come ad esempio in Turchia dove grazie all'associazione è stato possibile dare un tetto a centinaia di sfollati, rimasti senza casa dopo il terremoto. Poi ci sono state le missioni in Ucraina ma soprattutto sono due anni che una volta al mese l'Orto di Marco organizza un punto di ristoro in piazza della Libertà a Trieste dove opera "la linea d'ombra", che accoglie ogni giorno persone che attraversano la rotta balcanica per giungere in Europa. Ogni settimana inoltre ci sono spedizioni di materiale raccolto dall'associazione destinato a chi accoglie nella frontiera est d'Italia. Tra le novità di quest'anno c'è un progetto messo in atto con le donne curde del Rojava, la regione del nord della Siria liberata dall'Isis in una guerra cominciata giusto dieci anni fa e che ha visto proprio loro, le donne curde, protagoniste prima della resistenza e poi dell'organizzazione delle comunità. Un altro progetto rivolto a bambini e bambine, L'Orto di Marco, lo sta facendo partire anche in Afghanistan, per garantire l'istruzione a circa 640 minori.

La festa offrirà una varietà di attività per grandi e piccini: laboratori creativi, spettacoli musicali, incontri conl’autore, DeeJay set, spettacoli di stada e molto, molto altro. Dalle 19:30 attivo lo stand gastronomico con deliziosi piatti etnici e italiani. Non mancheranno approfondimenti sui progetti di cooperazione internazionale dell’associazione, con particolare attenzione alle crisi umanitarie in Siria e sulla rotta balcanica, grazie a una mostra fotografica a cura di Mirco Bortolato e video di Ivan Grozny Compasso. Sabato è prevista la resentazione con Saverio Tommasi e Francesco Malavolta del loro libro “Troppo neri” edito da Feltrinelli. Domenica spazio alla Murga di Padova, che sfilerà ballando e suonando per le strade del quartiere.