Al San Gabriele una "sagra" per i nonni

Con l?estate i nonni della casa di riposo della residenza ?San Gabriele? di Bovolenta (Pd) hanno passato una serata alternativa, partecipando ad una grigliata organizzata per loro nel giardino della struttura. La festa è stata organizzata dal servizio educativo ed è stata accompagnata da musica allegra e balli estivi.

Gli spazi esterni sono stati predisposti con dei tavoli, dei gazebi e degli striscioni colorati. Successivamente, tutti gli ospiti si sono seduti in gruppetti da 4 o 5 e, con un sottofondo musicale piacevole e leggero, hanno mangiato insieme la carne e le verdure grigliate. Alla musica sono seguite le chiacchiere degli anziani, che hanno creato un vero e proprio clima di scambio e di serenità.

«Sembrava di essere in sagra - dichiara Antonella Di Gioia, direttrice della struttura - Anche i nostri ospiti hanno percepito questo clima ed è stato per loro come ritornare indietro di qualche anno. Immediatamente dopo la serata trascorsa insieme è stato chiaro il beneficio che hanno questi momenti sugli anziani: anche se abituati a soggiornare in struttura, i soliti luoghi hanno un aspetto molto diverso e speciale per qualche ora». La residenza ?San Gabriele? di Bovolenta può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all?estero.