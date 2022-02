Arrivano le barriere anti rumore in via Friburgo, dove passano 14 treni al giorno

Troppo rumore in via Friburgo. In estate inizieranno i lavori per installare le famose barriere fonoassorbenti. Sarà la ditta “Brenta Lavori” ad insonorizzare il quartiere San Lazzaro, che da anni convive col passaggio di 5 mila treni merci di Interporto all’anno (quindi circa 14 volte al giorno). Da quando è stato chiuso il passaggio a livello si sono aggiunti anche auto, camion e moto che sfrecciano su via Friburgo. Per questo l’amministrazione ha deciso di intervenire e potenziare le barriere fonoassorbenti presenti e aggiungerne dove mancano. Saranno sostituite le attuali con altre più alte e moderne. Quelle esistenti misurano 2,90 metri e non proteggono più dal caos le circa 1000 famiglie residenti sul lato di San Lazzaro. In estate inizierà l’opera di smontaggio, ed entro un mese circa saranno installate le nuove, altre 4 metri e con una maggiore capacità riflettente e assorbente del rumore per i 250 metri esposti al chiasso.