San Lazzaro si rifà il look, partono i lavori su 180 nuovi punti luce a led

L’intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica a San Lazzaro rientra nelle intenzioni dell' amministrazione comunale di adeguare ed uniformare gli impianti di illuminazione pubblica a servizio della rete viaria cittadina. La riqualificazione dell'illuminazione di parte del quartiere consiste nella sostituzione degli attuali corpi illuminanti, con tecnologia a scarica, con nuove lampade a Led a basso consumo energetico e una maggior resa luminosa.

Dove

In alcune vie, oltre alla sostituzione delle singole lampade si prevede la realizzazione dei nuovo sottoservizi con la posa delle tubazioni e linee elettriche interrate e l‘installazione dei nuovi pali in acciaio zincato in sostituzione degli attuali pali in cemento e delle linee aeree per rendere più armonioso ed elegante la zona di intervento. Le vie interessante dall’intervento sono: Via Agostino de Pretis, Via Sonnino Sidney, Via Orlando Galante e Via Vittorio Emmanuele Orlando. Tutti corpi illuminanti saranno equipaggiati con sorgente a LED, e saranno dotati di dimmerazione automatica per la riduzione del flusso luminoso nelle ore centrali della notte. Inoltre ogni palo sarà dotato di un QRCode che lo identifica in modo univoco, in modo che i cittadini che debbano segnalare qualche malfunzionamento non devono fare altro che inquadrae il QRcode e inviarlo al PIM (Pronto Intervento Manutenzioni) che potrà così intervenire in modo rapido e preciso. Il numero totale dei punti luce da sostituire e di 180 per un risparmio energetico atteso del 55%. L’ammontare complessivo del progetto è pari a 210mila euro, che rientra nelle opere finanziate dal fondo del Pnrr.

Micalizzi

Il vicesindaco Andrea Micalizzi sottolinea: «Prosegue il grande impegno per trasformare l’illuminazione di tutta la città, adottando punti luce LED che danno migliore qualità e intensità dell’illuminazione, assicurano una durata di gran lunga maggiore delle tradizionali lampade stradali e soprattutto tagliano in modo significativo i consumi. Con questo intervento si lavora anche sul decoro della zona sostituendo dove necessario i vecchi pali in cemento e portando in sotterraneo le linee di alimentazione. Anche con questi interventi si migliora la qualità della vita nella nostra città»