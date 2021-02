San Valentino: una cena romantica per riportare nelle coppie la voglia di festeggiare

I circa milletrecento ristoratori che in provincia di Padova apriranno i loro locali stanno preparando per domenica 14 febbraio dei menù speciali per le coppie

L’amore, si sa, è più forte di qualunque altra cosa, persino della paura che purtroppo da quasi un anno attanaglia milioni di italiani. La festa degli innamorati può diventare l’occasione propizia per tornare a frequentare con fiducia i ristoranti che sono stati investiti da uno “tsunami” di proporzioni bibliche.

Il menù di domenica

I circa milletrecento ristoratori che in provincia di Padova apriranno i loro locali stanno preparando per domenica 14 febbraio dei menù speciali per le coppie che vorranno passare una giornata diversa dal solito. Il prezzo medio si aggirerà attorno ai 50 euro a persona, mentre i piatti speciali giocheranno su un mix di ingredienti afrodisiaci, dalla paprika, al tonno, ai crostacei, e su colori accesi e vivaci grazie a guarnizioni con il melograno, i lamponi e l’immancabile frutto della passione. «Una cosa è certa – commenta il Segretario dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) Filippo Segato – i nostri ristoranti sono perfettamente sotto controllo. I prodotti sono garantiti e certificati, così come i più elevati standard sanitari».

Passione

«Il rosso – aggiunge Segato – è il colore dominante della passione e quindi ben si addice agli innamorati ma, per converso, il rosso è il colore più “odiato” da tutti i titolari di pubblici esercizi perché evoca il lockdown ed il profondo rosso dei loro bilanci aziendali. Non sono certo i luoghi della convivialità – conclude il Segretario APPE – quelli da evitare. Ci auguriamo che questo San Valentino segni a poco a poco l’occasione per riprenderci i nostri spazi e i ritmi di vita tradizionali».