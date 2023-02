La cultura della privacy in sanità: ne parla l'Ulss 6 Euganea

Prendersi cura del paziente oggi significa prendersi cura anche dei suoi dati: per contribuire a diffondere la cultura della privacy in ambito sanitario, l’Ulss 6 Euganea insieme all’Associazione IAIC (Italian Academy of the Internet Code) con il patrocinio della SSA, Scuola Superiore dell’Avvocatura (Fondazione del Consiglio Nazionale Forense) e del Garante per la Protezione dei Dati personali, ha organizzato tre seminari di approfondimento sui temi “Privacy in sanità”, facenti parte un ciclo formativo in materia di protezione dei dati personali già intrapreso dall'Azienda e riservato a personale sanitario su invito.

Durante gli incontri vengono approfonditi, da esponenti di massimo rilievo del settore, argomenti di grande attualità. Il primo seminario, dal titolo “Prospettive e rischi dell’impiego delle nuove tecnologie in ambito sanitario”, si è tenuto nella Sala Rossini al Caffè Pedrocchi, richiamando l’attenzione di un centinaio di professionisti in presenza, e circa trecento in streaming. «La privacy - ha sottolineato il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Paolo Fortuna - fa parte dell'atto sanitario: al cittadino che entra in contatto con le nostre strutture per diagnosi, cure, prestazioni mediche, operazioni amministrative, devono essere garantiti il più ampio rispetto dei diritti fondamentali, della dignità e la più assoluta riservatezza. In ambito sanitario l’osservanza delle disposizioni relative al trattamento dei dati è rilevante non solo ai fini dell’applicazione della disciplina di settore e del rischio clinico ma anche nel rispetto del codice di deontologia». L’evoluzione tecnologica che oggi permette di gestire enormi quantità di dati, di poterli analizzare e di trarne conoscenza per assumerne decisioni va attenzionata in modo particolare con una conoscenza approfondita della normativa in materia. «Per raggiungere questo obiettivo - la chiosa del dg Fortuna - è necessaria la collaborazione di tutti: sanitari, tecnici, amministrativi, ognuno nella propria funzione. Ecco perché la nostra Azienda socio-sanitaria sta investendo in formazione di elevato calibro per promuovere la cultura della privacy e della protezione del dato nello svolgimento dell’intera filiera dei processi di cura. Il mio ringraziamento va a tutti gli organizzatori di questo ciclo di eventi, in particolare alle dottoresse Michela Barbiero e Chiara Zambon e all'avvocato Maddalena Valli per il lavoro profuso».

Il ciclo di seminari “Privacy in Sanità” fa parte di un più ampio programma formativo che l’Ulss 6 ha deciso di intraprendere proprio per agevolare l’effettiva e concreta applicazione del nuovo Sistema Gestione Aziendale Protezione Dato Personale. «Tutti gli operatori - ha evidenziato il direttore amministrativo dell’Ulss 6, Michela Barbiero - devono avere conoscenza della normativa che regolamenta la privacy in sanità in modo che si crei una cultura di sistema. In quest’ottica questo ciclo seminariale su tematiche complesse ed in continua evoluzione, correlate anche alla progressione tecnologica, lo condividiamo volentieri con altre aziende sanitarie della Regione del Veneto». La digitalizzazione in ambito sanitario, il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali, il governo dei dati, l’intelligenza artificiale e la tutela della salute e le strategie a supporto della cybersecurity: questi gli argomenti trattati nel seminario. L'Ulss 6 Euganea ringrazia della partecipazione Claudio Filippi, Vice-segretario generale del Garante per la Protezione dei Dati, Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale Regione Veneto, Federica Resta, Direttrice del Servizio affari legislativi e istituzionali GPDP, Giovanni Maria Riccio, Ordinario di Diritto Comparato Università di Salerno, Adriana Peduto, Research Fellow Istituto per le Politiche dell’Innovazione, Corrado Giustozzi, Cyber Security Strategist, Rexilience, Andrea Stazi, Direttore InnoLawLab e Associato di Diritto Comparato Università Europea di Roma, Visiting Professor National University of Singapore.