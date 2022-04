Sanità, nel primo trimestre già recuperate 130.873 prestazioni in lista d'attesa causa Covid

Sta dando risultati significativi la maxi-operazione di abbattimento delle liste d’attesa createsi a causa del Covid, attivata in tutte le sue strutture pubbliche (ospedali e ambulatori) dalla Regione Veneto che, nel primo trimestre del 2022, ha fatto registrare recuperi che vanno dal 46% degli screening, al 24% dell’attività ambulatoriale, al 22% dei ricoveri chirurgici, al 20% dell’attività ambulatoriale chirurgica.

Recupero

Lo testimonia il primo rapporto organico, realizzato dai tecnici della Sanità regionale, sui risultati ottenuti, che indicano in 130.873 le prestazioni già recuperate nei quattro diversi ambiti d’azione. Si partiva da un arretrato di 450.218 prestazioni nel primo trimestre del 2022. «Donne e uomini della nostra sanità - commenta con soddisfazione il Presidente della Regione - hanno fatto e stanno facendo un lavoro eccezionale. Li voglio ringraziare uno per uno, perché da mesi stanno effettuando sia gli interventi e le visite programmate, sia le prestazioni da recuperare, oltre che continuare la battaglia quotidiana per la guarigione degli ancora molti ricoverati e malati di Covid. Con questo ritmo è ragionevole sperare che il recupero possa essere completato entro l’autunno. Sarebbe, sarà, un risultato da Guinness dei primati».

Ricoveri

Nel primo trimestre 2022 sono stati effettuati 36.042 interventi chirurgici programmati. Erano in sospeso 63.134 interventi. Di questi ne sono stati eseguiti 13.618 (22%), per cui, ancora sospesi sono 49.516 (78%).

Attività ambulatoriale

Nel primo trimestre 2022 sono state effettuate 2.434.732 prestazioni. Erano in sospeso 224.426 prestazioni. Di queste ne sono state erogate 54.032 (24%), per cui, sono ancora sospese 170.394 (76%)

Ambulatoriale chirurgica

Nel primo trimestre 2022 sono state effettuate 27.693 prestazioni ambulatoriali di tipo chirurgico (es. ernie, cataratte, tunnel carpali...). Erano in sospeso 44.403 prestazioni. Di queste ne sono state erogate 8.779 (20%), per cui risultano ancora sospese 35.624 (80%)

Screening

Nel primo trimestre 2022 sono state effettuate 54.444 prestazioni di screening. Erano in sospeso 118.255. Di queste ne sono state eseguite 54.444 (46%), per cui, risultano ancora sospese 63.811 (54%).