E' morto a 77 anni il centrocampista Ivan Romanzini

Il mondo del calcio, a cominciare dalla compagine biancoscudata piangono Ivan Romanzini. Aveva 77 anni. E' morto ieri nella sua abitazione di San Martino di Lupari stroncato da una male incurabile. Lascia nel dolore la moglie Ivana e i figli Alessio e Fabio. E' stato nella sua carriera apprezzato ovunque, lasciando un ricordo indelebile tra gli sportivi del Taranto.

L'amore per il calcio

L'indimenticato centrocampista del Padova era nato il 16 marzo 1946 a Vicenza. Ad avvicinarlo al calcio fin dai primi anni della sua vita è stato papà Silla che ha giocato come estremo difensore del Vicenza. A Padova Ivan Romanzini ha vestito la maglia biancoscudata per 66 volte a cavallo tra il 1979 e il 1981, segnando anche in due circostanze e conquistando la Coppa Italia Semiprofessionisti nella stagione 1979-1980.

Un valido allenatore

Terminata la carriera da calciatore Ivan Romanzini si è dedicato al mestiere di allenatore. Dopo aver studiato a Coverciano si è distinto in numerose realtà riuscendo a trasmettere ai calciatori quella grinta che lo vedeva protagonista anche quando guidava la mediana da calciatore. Ai suoi amici e agli affetti più cari amava ricordare che la sua squadra del cuore era il Milan e il cantante che lo faceva sognare era Vasco Rossi. I funerali si celebrano martedì4 aprile alle 10 nella parrocchia di Borghetto. La famiglia ha chiesto di destinare i soldi per l'acquisto di omaggi floreali alla Città della Speranza.