Al Santo l'arrivo della salma di Vera Slepoj - LIVE

Alle 15 e 30 è iniziato presso la Basilica del Santo l'ultimo saluto alla filosofa e scrittrice, Vera Slepoj. 70enne, è stata trovata morta dalla domestica, sul divano di casa il 21 giugno scorso. Alla cerimonia presenti il sindaco Sergio Giordani, il senatore Antonio De Poli, l'assessore regionale Elena Donazzan, la senatrice e ministro Elisabetta Casellati, l'editore Urbano Cairo, l'avvocato di famiglia Massimo Munari, rappresentanti dei Lions e di altre associazioni patavine. La bara è stata benedetta dal rettore della Basilica del Santo, Antonio Ramina. Per la morte di Vera Slepoj è stato aperto un fascicolo, senza indagati, per omicidio colposo. La donna viveva a Padova da sola ed è stata trovata morta in casa il 21 giugno scorso. Tutto fa pensare ad un malore improvviso, ma come ha spiegato l'avvocato Massimo Munari, che assiste i congiunti, la richiesta è di approfondire le cause di una scomparsa così repentina. Poche settimane fa aveva subito un intervento chirurgico al ginocchio.

Negli interventi in ricordo di Vera Slepoj si è non solo ricordato ed elogiato il suo contributo, rimarcando il suo ruolo sia a livello scientifico che culturale, nel dibattito pubblico visto che era un personaggio molto noto ed amato anche dal grande pubblico.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]