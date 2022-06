Domani torna la processione del Santo, ma la Basilica è già strapiena da giorni

Basilica gremitissima stamani, domenica 12 giugno, Vigilia della Solennità di Sant’Antonio, come non si vedeva da prima della pandemia. Affollatissime tutte le Sante Messe sin dal primo mattino, con tutti i posti a sedere occupati (circa 800) e tantissime persone in piedi lungo le navate per seguire le celebrazioni. Una lunga coda si è formata, intorno alle ore 11, sin dall’entrata dalla navata di sinistra per accedere alla Tomba del Santo; e a seguire, tutti i devoti nuovamente in fila per accedere alla Cappella del Tesoro e venerare le Sacre Reliquie. Grande partecipazione di fedeli anche nella giornata di ieri, sabato 11 giugno, in particolare per la Santa Messa delle ore 12.15 presieduta da Sua Ecc.za Mons. Marco Tasca Arcivescovo Metropolita di Genova che ha accompagnato – per la prima volta in Basilica durante la Tredicina – il Pellegrinaggio dei Cristezzanti del Priorato delle Confraternite di Genova con gli spettacolari Crocifissi decorati.

Infiorata

Da stamani sul sagrato della Basilica si può ammirare, per la prima volta in occasione della Tredicina, l’Infiorata eseguita durante la notte dai Maestri infioratori di Fucecchio (Frenze) – ospitati dai terziari dell’Ordine Francescano Secolare – una meticolosa realizzazione di un tappeto floreale colorato composto da petali di fiori che riproduce l’effigie del Santo della “Tavola di Camposampiero” esposta nella Cappella delle Reliquie sino al prossimo 9 ottobre. L’Infiorata resterà intatta tutta la giornata di oggi, per venire poi ‘calpestata’ domani, durante la Solenne Processione che torna, attesissima dai pellegrini, dopo due anni di sospensione a causa del Covid.

Appuntamenti

Tra gli ultimi appuntamenti della Tredicina, nel pomeriggio di oggi, alle ore 18, il Pellegrinaggio del Capitolo della Cattedrale. Presiede la celebrazione Sua Ecc.za Mons. Francesco Moraglia Patriarca di Venezia, già da alcuni anni, graditissima presenza durante la Tredicina. Lo scorso anno, Sua Eccellenza accompagnò nel Santuario padovano, in una eccezionale Peregrinatio, la Reliquia del braccio del Santo, custodita dal 1652 nella Basilica della Salute di Venezia, per ricongiungersi, seppure solo idealmente al Corpo del Santo che riposa sotto le cupole della Basilica. La Reliquia restò per una intera settimana sull’altare maggiore della Basilica, e fece ritorno a Venezia, domenica 20 giugno 2021, con una seconda suggestiva Peregrinatio lungo la strada d’acqua, il Brenta, che unisce Padova a Venezia.

I numeri dell’affluenza

Ieri, sabato 11 giugno, il contapersone posto alla fine del corridoio delle Reliquie ha conteggiato 3.200 passaggi. Dal lunedì 30 maggio sono stati quasi 29 mila i devoti che hanno transitato dinanzi alle Reliquie (28.692). Con i dati dell’affluenza della giornata di oggi, Vigilia del Santo e di domani, Solennità di Sant’Antonio si supereranno certamente i 30mila passaggi.

13 giugno

Domani ecco il programma:

La Basilica resterà aperta dalle ore 5.30 alle ore 22.00

Orari delle Sante Messe: 6.00 - 7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.15 -15.30 - 17.00 - 19.00 - 21.00

Ore 10.00: S. Messa per i Collaboratori e gli Associati al «Messaggero di sant’Antonio», presiede S. Ecc.za Mons. Fabio Dal Cin, Delegato Pontificio

Ore 11.00: S. Messa Pontificale, presiede S. Ecc.za Mons. Claudio Cipolla, Vescovo di Padova. Santa Messa animata dalla Cappella Musicale Antoniana

Ore 17.00: S. Messa Solenne, presiede padre Roberto Brandinelli, Ministro Provinciale O.F.M. Conv.. Santa Messa Animata dalla Cappella Musicale Antoniana

A seguire la solenne processione per le strade cittadine con la Statua votiva processionale e, al rientro, la benedizione con la Reliquia del Santo.