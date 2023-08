Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono confermato presidente all'unanimità

Con un voto palese e unanime nella mattinata di oggi, mercoledì 2 agosto, Antonio Santocono è stato riconfermato per il prossimo quinquennio alla guida della Camera di Commercio di Padova, che rappresenta attualmente oltre 116mila imprese.

Ad eleggerlo è stato il nuovo Consiglio dell’Ente di Piazza dell’Insurrezione. Davanti ai componenti del Consiglio, all’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione del Veneto Roberto Marcato, al Sindaco del Comune di Padova Sergio Giordani e del presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza, il presidente Santocono, dopo aver ringraziato i presenti per la rinnovata fiducia, ha delineato gli elementi programmatici secondo i quali opererà insieme al Consiglio: «La mia sarà una presidenza condivisa, lo è stata negli ultimi cinque anni e lo sarà ancora di più nel prossimo futuro. Questioni come il cambiamento climatico, la transizione digitale ed ecologica, l'inaugurazione di una nuova stagione dei diritti, l’affermarsi di un’idea di welfare totalmente diversa rispetto al passato e la mutata visione del lavoro da parte dei giovani, il diffondersi di nuovi modelli di comunicazione e di cultura, richiedono al mondo dell’economia e del lavoro un cambiamento di approccio e a tutti noi indicano strade da percorrere e affrontare insieme. Sarà compito di questo Consiglio, con il supporto della Giunta, definire le linee strategiche che guideranno le azioni di questo mandato, proseguendo con maggiore forza l’impegno in alcuni ambiti con particolare riguardo alla valorizzazione della vocazione turistica del territorio con la nascita di una Fondazione per il turismo che, in accordo con le OGD della provincia, possa unire competenze, proposte e risorse nella promozione di un intero territorio, alla formazione post diploma con gli ITS e l’Alta Formazione, per aiutare i giovani a maturare le competenze richieste dalle imprese e arginare la carenza della forza lavoro specializzata, ed al sostegno alle imprese in materia di sostenibilità, transizione digitale ed ecologica attraverso un potenziamento della logistica e delle infrastrutture del territorio per rendere Padova un unico Hub metropolitano».

Ha concluso Santocono: «Questo è un territorio che ha tutte le carte in regola per generare valore ma per farlo deve unire le forze e operare guardando al territorio provinciale come un unico Hub metropolitano. Il mio è dunque un invito alla compattezza del mondo economico - di lavoratori e imprenditori - all’alleanza tra il sistema delle imprese, quello della formazione e le Università, e alla responsabilità degli imprenditori nell’essere parte attiva delle politiche di sviluppo dei territori perché possiamo cogliere tutte le opportunità in grado di portare benefici allo sviluppo sociale ed economico di tutta la comunità. Noi continueremo a fare la nostra parte, continuando a essere una Camera volano dello sviluppo e praticando un dialogo costante con i corpi intermedi e l’ascolto continuo del tessuto imprenditoriale».

Nuova Giunta

All’insegna della coesione e della comunione di intenti che ha caratterizzato tutto il primo quinquennio a guida Santocono, nella stessa giornata il nuovo organo di indirizzo politico-amministrativo ha designato anche i membri della Giunta. Nel pomeriggio, nel corso della sua prima seduta, la Giunta ha nominato Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, alla vicepresidenza della Camera di Commercio padovana.