Abbandono dei rifiuti, fioccano le multe dopo i controlli: cinque sanzioni in tre giorni

Tre controlli in altrettante isole ecologiche, con cinque verbali già notificati e indagini in corso per accertare altre violazioni: la polizia locale di Cadoneghe ha condotto, in questi giorni, una serie di verifiche contro i conferimenti impropri dei rifiuti, risalendo ad alcuni trasgressori.

Rifiuti

Venerdì 18 febbraio a seguito di un’ispezione in via Garibaldi è stata accertata una violazione da parte di un cittadino residente a Cadoneghe, sanzionato con 218 euro. Lo stesso verbale, con la stessa sanzione, è stato consegnato ad altre quattro persone a seguito di un abbandono nell’isola di via Rigotti, avvenuto martedì 22 febbraio. Nella mattinata di giovedì 24 febbraio, invece, un’ispezione in via Marconi ha portato all’individuazione di alcuni sacchi di indifferenziata abbandonata impropriamente tra le campane: gli accertamenti hanno consentito di risalire all'identità dei responsabili. Afferma in merito il sindaco Marco Schiesaro: «Stiamo monitorando attentamente tutte le isole sia con controlli giornalieri sia attraverso le telecamere di videosorveglianza. Quello che è emerso è che la stragrande maggioranza dei cittadini di Cadoneghe rispetta le regole. Ma bastano pochissime persone per creare situazioni gravemente dannose per il decoro. Lo abbiamo visto proprio nei giorni scorsi in via Rigotti: martedì mattina l’isola era perfettamente in ordine, alla sera c’erano bottiglie abbandonate ovunque, conseguenza di un singolo abbandono selvaggio. Siamo riusciti a risalire all’identità degli autori, in quel caso, grazie all’impiego delle telecamere». Aggiunge Elisa Bettin, assessore all'ambiente: «Nel caso degli abbandoni accertati negli ultimi giorni abbiamo notato come i trasgressori non abbiano nemmeno tentato di accedere ai bidoni e abbandonino semplicemente sacchi e altri rifiuti tra i contenitori. Ecco perché diventa fondamentale, con il rinnovo delle isole, assicurare l’accesso esclusivamente con tessera».