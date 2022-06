Accordo con Veneto Strade: a Cadoneghe il 70% delle sanzioni comminate sulla Sr 308

Nella mattinata di oggi, lunedì 27 giugno, il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro ha incontrato i vertici di Veneto Strade per il rinnovo dell’accordo che regola la destinazione delle sanzioni comminate lungo la strada regionale 308.

Cadoneghe

Il Comune sarà beneficiario del 70% degli introiti, mentre il 30% andrà all’ente regionale, confermando le proporzioni degli scorsi anni, con un aumento di 20 punti percentuali rispetto a quanto usualmente previsto, ovvero 50% al Comune e 50% a Veneto Strade. Ciò permetterà di destinare i proventi comunali esclusivamente alla sicurezza stradale. «Con il nuovo accordo - spiega Schiesaro - andremo a intervenire proprio nello svincolo d’innesto della 308 all’altezza di Bragni. Si provvederà all’illuminazione sulla rotatoria e verrà rifatta completamente la segnaletica stradale, con l’istituzione di uno stop all’inizio di via Maestri del Lavoro e il posizionamento di una lanterna semaforica a luce gialla intermittente per segnalare al meglio l’incrocio. Come prevede la legge, le sanzioni non vengono usate per "fare cassa" ma per assicurare una maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada, in particolare nei punti più critici e che sono stati, negli ultimi anni, segnalati con preoccupazione dai cittadini».