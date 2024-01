Opere pubbliche a Saonara, in arrivo un'annata di cantieri

Approvato dal consiglio comunale il bilancio di previsione 2024-2026 del comune di Saonara. Complessivamente il bilancio ha un valore di circa 10 milioni di euro di cui 4.435.004,90 per la spesa corrente e 3.463.000,00 per gli investimenti. Sul fronte della spesa corrente l’amministrazione ha operato un lavoro capillare di razionalizzazione andando ad analizzare tutte le voci di spesa senza pregiudicare i servizi ai cittadini. Infatti, nonostante l’aumento generalizzato dei costi, si garantiscono tutti i servizi erogati nel 2023 sia nella quantità che nella qualità. Altro aspetto non secondario, non ci sarà per il 2024 alcun aumento della tariffa Imu, stabile oramai da anni e nessun aumento dell’addizionale comunale Irpef. Inoltre, sono stati mantenuti per il sociale e lo sport gli stessi stanziamenti dell’anno scorso oltre al contributo alle scuole materne confermato in 120mila euro. L’ente sosterrà spese di circa 270mila euro per l’illuminazione pubblica, 264.800 euro per le utenze energetiche, 140mila euro per la manutenzione del verde e 167.100 euro per la gestione degli immobili comunali.

Il commento del vicesindaco

«Il 2023 è stato un anno di semina - ha detto il vicesindaco Silvia Alibardi - e ora speriamo di iniziare a raccogliere i frutti di progettazioni e lavoro di ricerca di contributi, che non smetteremo di fare. La soddisfazione è nell’aver mantenuto tutti i servizi, non aver aumentato le tasse e soprattutto vedere il debito pubblico scendere velocemente: un Comune virtuoso. Un bilancio che evidenzia chiaramente il nostro buon senso e la voglia di amministrare al meglio, mantenendo i servizi, mettendo al primo posto la scuola, lo sport e le associazioni senza aumenti a carico dei cittadini. Un lavoro non facile - ha proseguito - ma che ci permette di guardare al 2024 con soddisfazione. Tanti, infatti, sono

stati i lavori già finanziati nel 2023 e in fase di avvio: l’ampliamento della sede municipale, la realizzazione della pista ciclabile di via Morosini, la pista ciclabile di via Cagnola e la costruzione del magazzino comunale». Gli impegni del 2024: «Il programma dei lavori pubblici per il 2024 - ha concluso Alibardi - prevede inoltre la rigenerazione urbana dell’area sportiva di Villatora, il rifacimento dei marciapiedi di via Roma, la creazione del bosco planiziale lungo l’idrovia e la realizzazione della pista ciclabile lungo via Vittorio Emanuele».