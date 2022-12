L'assessore Bettin: «La vera solidarietà non fa rumore»

Mercoledì 14 dicembre dalle 8 alle 13 al mercato agricolo di piazza Borgato a Saonara, Cia Padova organizza "Spesa solidale, un aiuto reale": una raccolta di prodotti freschi a favore delle famiglie meno fortunate di Saonara.

I fatti

Dato che si tratta di primizie deperibili, una volta terminato il mercato gli stessi prodotti verranno immediatamente destinati a venti nuclei famigliari del paese in difficoltà economiche. Nello specifico, ad ognuno di essi sarà consegnata una borsa contenente le primizie di primissima scelta. Un’operazione, questa, che viene portata avanti in collaborazione con il comune di Saonara. «Desideriamo lanciare tale evento solidale in un momento significativo, a pochi giorni dalle festività – commentano il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato e il presidente dell’associazione Dalla Terra alla tavola, Marco Zambon - tuttavia, non si esaurirà con il Natale, ma proseguirà pure nel 2023. E' nostra intenzione dare continuità al circolo virtuoso della solidarietà». In provincia sono migliaia le famiglie che, anche a causa dell’aumento dei costi dell’energia e dell’inflazione galoppante, oggi non sono in grado di mettere insieme il pranzo con la cena. «Invitiamo - ha puntualizzato Federico Bettini, presidente della zona Cia di Piove di Sacco - le famiglie di Saonara ad aderire numerose all’iniziativa, per il bene della comunità».

L'assessore

«In primo luogo - ha detto l'assessore al Commercio Simone Bettin - desidero ringraziare Cia Padova per la disponibilità. Ai più piccoli siamo chiamati a trasmettere il messaggio che il cibo non va in alcun modo sprecato. Non solo. Siamo sicuri che i cittadini meno abbienti apprezzeranno il dono delle borse della spesa con i prodotti freschissimi della terra. La vera solidarietà non fa rumore, ma entra con discrezione nelle case di chi ha bisogno». Il successivo appuntamento de “Spesa solidale, un aiuto reale” è in agenda domenica 18 dicembre ai mercati natalizi di Piove di Sacco.