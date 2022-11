Disturbi dell'alimentazione: in sala Pertini un convegno sul tema

Domani, lunedì 28 novembre alle 20.45, in sala civica Sandro Pertini , la scuola di danza La Ruota Gym, in collaborazione con l’assessorato allo Sport, organizza una serata, patrocinata dal comune di Saonara, dedicata alla prevenzione dei disturbi dell’alimentazione. L’incontro sarà condotto dalla dottoressa Lucia Camporese, psicologa e psicoterapeuta esperta, laureata all’Università di Padova e socio fondatore di AIDAP (Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso), associazione indipendente autonoma, senza fini di lucro, riconosciuta come società medico scientifica dalla Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM), con lo scopo di condividere un certo tipo di conoscenza e cultura sulla prevenzione, educazione, trattamento e ricerca dei disturbi dell'alimentazione(anoressia nervosa, bulimia nervosa) e dell'obesità. Questo evento è il primo di una serie di altri appuntamenti che verranno organizzati dall’amministrazione comunale, insieme alle associazione sportive del territorio, durante tutto il 2023 per diffondere la cultura della vita attiva e dello sport come benessere psicofisico.

L'assessore allo Sport

«L’amministrazione comunale, da sempre attenta alle realtà sportive del nostro territorio, è orgogliosa di realizzare questo nuovo progetto per sensibilizzare i cittadini, ma soprattutto i giovani, sull’importanza di uno stile di vita attivo e salutare. Il programma - ha spiegato l'assessore Simone Bettin - si svilupperà per tutto il 2023, con incontri ed eventi mensili, realizzati in collaborazione con le tante realtà associative e sportive attive a Saonara e con esperti e specialisti. Un sincero ringraziamento all’Avis di Saonara che collabora a questo progetto di prevenzione e a tante altre attività a favore della cittadinanza, dimostrando da sempre grande sensibilità e disponibilità nei confronti della nostra comunità».