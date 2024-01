Elisabetta Maso si dimette da consigliere comunale

Elisabetta Maso, in passato già vicesindaco di Saonara, ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Al suo posto arriverà il primo dei non eletti della lista "Saonara Felice", Stefano Gardano. Una decisione che è stata accolta dall'amministrazione comunale diretta dal sindaco Michela Lazzaro. Un anno e mezzo fa l'ormai ex consigliera si era candidata alla poltrona di primo cittadino, ma le urne non le avevano sorriso.

La scelta di Maso

«Riflettendo sulle necessità di crescita in esperienza diretta e formazione della nostra squadra - ha detto - riteniamo sia essenziale offrire spazio e opportunità ad altre figure al nostro interno. Siamo convinti che un avvicendamento nei ruoli possa essere utile a creare la possibilità di avvicinarsi alle dinamiche di governo nelle attività specifiche dedicate alla minoranza». Maso ha lanciato un attacco: «In questo primo anno e mezzo di mandato abbiamo cercato inutilmente di portare riflessione e idee alternative all'interno del consiglio comunale, cercando di salvaguardare il nostro paese da scelte a senso unico. Ci siamo attenuti ad una linea di sobrietà e concretezza, vivendo con difficoltà e dispiacere il crescente e gratuito stile di aggressività verbale, manifestato durante le adunanze dei consigli comunali. Ringrazio i cittadini di Saonara per la fiducia riposta nel voto alla lista Saonara Felice, promettendo loro di rimanere dietro le quinte a sostenere la formazione e le attività dei nostri consiglieri in prima linea».

La replica del sindaco

«L’amministrazione comunale - ha detto Michela Lazzaro - ha accolto le dimissioni della consigliera Elisabetta Maso. Ci tengo a sottolineare che gli uffici comunali hanno sempre garantito, e continueranno a garantire, la massima disponibilità a tutti i consiglieri comunali, poiché possano svolgere nel migliore dei modi il loro mandato, nella piena considerazione della legittimazione popolare. Dispiace leggere tra le motivazioni delle dimissioni un’insofferenza verso un’aggressività verbale che non ha nulla a che vedere con la cifra stilistica dei consiglieri di maggioranza della lista civica Saonara Domani, che, in alcuni momenti, in sede di consiglio comunale, si sono impegnati per opporsi, con riguardo e nel rispetto del regolamento vigente, a polemiche, provocazioni o giudizi inopportuni su fatti e persone. Il consiglio comunale - ha proseguito - è la sede dove poter condividere con etica le istanze per il bene comune di tutta la cittadinanza, attraverso un corretto confronto tra maggioranza e minoranza. Siamo certi che solo attraverso la collaborazione si possono ottenere grandi risultati. Assicuro, inoltre che tutte le proposte avanzate all’amministrazione comunale vengono attentamente analizzate e discusse, e se risultano in linea con il programma elettorale scelto dai cittadini alle ultime elezioni comunali, le competenze e le risorse del nostro ente, vengono realizzate».