Il Comune prevede 5 milioni e mezzo di investimenti per la collettività

Continua l’impegno e l’attenzione per le scuole, la sicurezza e lo sport così come previsto nel programma di ben 2 anni fa. L’amministrazione comunale di Saonara, nel consiglio comunale del 28 maggio ha destinato alla realizzazione di nuove opere la gran parte delle risorse che derivano dalla gestione dell’ente dell’anno scorso, a cui si affiancano gli interventi già programmati e già finanziati con altre risorse. A partire dai contributi da bandi e fondi Pnrr. L’amministrazione comunale ha reso note

alcune destinazioni dell’avanzo principalmente per opere pubbliche, per le scuole, per investimenti negli edifici.

I progetti in scaletta

Vengono ora utilizzati 2 milioni 161.500 euro dall’avanzo, che sommati ai contributi e agli oneri portano ad un investimento complessivo di 5 milioni 445.026 euro. Le principali voci riguardano la manutenzione straordinaria delle strade per 300 mila euro. Altri 130 milia euro per la ristrutturazione e la sistemazione dell’immobile di via Roma sede del poliambulatorio sociale, 103 mila euro per la realizzazione della pista ciclabile di via Vittorio Emanuele, in aggiunta ai 380 mila euro già finanziati, 350 mila euro per la sistemazione dei marciapiedi di via Roma, 85mila euro per dare una nuova immagine all’auditorium di Villatora. Proseguendo negli investimenti, 110 mila euro sono stati destinati all’efficientamento energetico della scuola primaria Galilei che assieme al milione e 860 mila euro di possibili contributi, potrebbe portare l’istituto alla classe energetica NZeb, quindi priva di consumi. A tali opere si aggiungono investimenti pari a 270 mila euro per il mondo dello sport, la realizzazione di una nuova pista ciclabile su via Vigonovese per una somma di 400 mila euro e la realizzazione di un asilo nido a Saonara.

Il commento del vicesindaco

«Una sfida, considerati i prezziari sempre in aumento e la difficoltà di reperire risorse, ma la volontà è più forte. Saonara - ha detto il vicesindaco Silvia Alibardi - è la prima periferia di Padova ed è in continuo aumento demografico; siamo quindi onorati di poter dare sempre più servizi ed elevare la qualità dei presenti, rendendo il nostro territorio accattivante. Mettere in sicurezza i pedoni e i ciclisti, creare e rendere gli ambienti scolastici efficienti anche dal punto di vista energetico e investire nello sport, attività importantissima per i nostri giovani, restano pilastri fondamentali dell’attività di un’amministrazione che ha a cura la propria comunità. Speriamo che le informazioni che giungono dai Ministeri, di tagli alla spesa corrente non siano veritiere, altrimenti questo rischierebbe di mettere in ginocchio moltissime amministrazioni che investono in nuove opere».