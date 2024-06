Gli agenti salvano due gattini appena nati abbandonati in strada

Senza un tempestivo intervento rischiavano di morire schiacciati da un'auto o azzannati da animali più grandi. Se due mici appena nati hanno una nuova aspettativa di vita lo devono all'intuito di un residente di via Emilia a Saonara e dal successivo intervento della polizia locale. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona industriale di Saonara sono stati contattati da un passante che ha riferito del pianto di gatti che impauriti stavano nascosti in mezzo alla vegetazione.

L'intervento

La pattuglia del comandante Luca Meneghini è prontamente intervenuta. Non senza fatica i due piccoli animaletti sono stati recuperati e portati in comando. Sono stati puliti e sfamati. Godono di buona salute. Per la nottata odierna sono stati portati a casa dall'agente scelto Emanuela Borgato in attesa di adozione. Indagini in corso per cercare di rintracciare chi possa averli abbandonati. In tal senso la legge è molto severa e il responsabile rischierebbe guai con la giustizia.