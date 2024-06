Festa a Saonara: Sante Salmaso festeggia 104 anni

Una delle persone più longeve della provincia di Padova vive a Saonara. Ieri 11 giugno Sante Salmaso ha festeggiato 104 anni. Un traguardo prestigioso che ha tagliato circondato dagli affetti più cari. L'ultra centenario è un reduce di guerra. Tra il 1940 e il 1943 ha preso parte alla spedizione italiana in Russia. Tornato in patria ha lavorato nell'azienda Sgaravatti di Saonara per oltre 40 anni. L'amministrazione comunale e l'intera comunità di Saonara esprimono i più sinceri auguri per i suoi 104 anni di vita,

di storia, di esperienza e di ricordi.

La visita del sindaco

A casa di Sante Salmaso a Saonara è arrivata anche Michela Lazzaro primo cittadino del paese, accompagnata da una delegazione di collaboratori. Il sindaco ha omaggiato il festeggiato con un mazzo di fiori. «Ho trovato Sante in perfetta forma - ha riferito Lazzaro - mi ha raccontato tanti aneddoti sulla sua vita assicurandomi che fino a quando la salute lo assisterà, lui ha una gran voglia di andare avanti. E' una persona speciale, riesce sempre a trasmettere serenità e forza. Si mantiene lucido con la lettura e interessandosi alle problematiche quotidiane di cronaca. Da sindaco sono orgogliosa di avere in paese un concittadino di questo spessore umano».