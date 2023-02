Occhi elettronici al parco per stroncare ogni forma di reato

Continuano gli interventi dell’amministrazione comunale per potenziare la sicurezza in tutto il territorio di Saonara. Infatti, considerati i diversi interventi della Polizia Locale e dei carabinieri del comando di Legnaro per contrastare gli atti di vandalismo e violazione delle regole all’interno del parco urbano in viale dello Sport è stato installato un nuovo sistema di videosorveglianza. L’impianto comunale conta oltre 25 telecamere di videosorveglianza attive, situate in tutto il territorio comunale, oltre ad alcune foto trappole, installate in punti strategici per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti. A partire da inizio anno è stata attivata la convenzione con i comuni di Noventa Padovana, Stra e Vigonovo che prevede una squadra di 17 agenti di Polizia Locale che svolgono le loro funzioni su tutto il territorio e dal primo febbraio l’amministrazione comunale ha rafforzato l’organico del comando locale di Saonara con l’inserimento di un nuovo agente. Già attivate in collaborazione con le forze dell’ordine anche una serie di attività per contrastare i furti alle auto nella zona dell’idrovia, visti alcuni episodi che rappresentano un campanello d’allarme.

I consigli

«È buona norma - riferiscono gli agenti della Polizia locale - prevenire questi tipi di reato evitando di lasciare oggetti o borse sopra i sedili dell’auto che possano attirare l’attenzione di malintenzionati, controllando sempre di aver chiuso la vettura e senza dimenticare i finestrini abbassati, che rappresenta un assist davvero troppo invitante anche per i ladri meno esperti. Se possibile, poi, meglio parcheggiare l’auto in una zona illuminata e non isolata. Inoltre le forze dell’ordine consigliano di denunciare ogni episodio di furto al fine di realizzare una mappatura completa degli avvenimenti e consentire interventi tempestivi ed efficaci».

Il sindaco

Il primo cittadino Michela Lazzaro sul fronte sicurezza ha commentato: «Siamo impegnati su più fronti per garantire la sicurezza in tutto il territorio comunale. Con la nuova convenzione attueremo una serie di interventi per rendere ancora più sicuri i nostri parchi pubblici, le strade e tutta la zona dell’idrovia. L’attività di coordinamento prosegue regolarmente con l’obiettivo condiviso di aumentare sempre di più la presenza nel territorio della Polizia Locale come atto di prevenzione e contrasto a ogni forma di reato. Massima attenzione verrà rivolta anche alla sicurezza stradale».