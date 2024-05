Anziani in ferie grazie al Comune e alle associazioni

L’amministrazione comunale di Saonara rende noto che anche quest’anno ci saranno i soggiorni climatici. La proposta nasce per proporre un momento di aggregazione e svago agli anziani residenti ai quali viene data l’opportunità di trascorrere del tempo in compagnia e divertirsi. Come ogni anno sono state scelte due mete: una marittima ed una montana. Quest’anno il soggiorno al mare è stato promosso dalla collaborazione di due importanti associazioni del territorio, La Galassia e Seniores, sempre con il patrocinio del Comune. Le mete scelte sono: Levico Terme e Cattolica. La prima è un progetto storico proposto da La Galassia ed apprezzato nel corso degli anni (iscrizioni praticamente già chiuse per raggiungimento numero partecipanti); mentre la seconda, organizzata grazie alla fattiva collaborazione tra le due associazioni, che collaborano già in altre attività nel territorio, si svolgerà nelle prime due settimane di settembre (iniziativa aperta a tutti, anche ai non residenti).

Il commento

Luca Bassani, assessore con delega al Sociale: «Queste iniziative, che rispetto agli anni scorsi vedono anche la sinergia tra due associazioni tra le più importanti del nostro territorio nel sociale, dimostrano che la collaborazione a tutto tondo tra amministrazione comunale e mondo del volontariato consente di realizzare una serie di servizi di qualità molto apprezzati dalla cittadinanza. L’amministrazione comunale è sensibile a questi aspetti sociali e ricreativi e considera fondamentali tutti gli interventi rivolti alle persone potenzialmente più fragili che possono essere un punto di forza per la nostra comunità e tutta la nostra società».