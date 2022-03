Torna Sapori di primavera e sbarca anche in tre comuni della provincia

Sapori di Primavera moltiplica gli appuntamenti. La tradizionale manifestazione, dedicata all’incontro con i migliori sapori della nostra terra torna in Prato della Valle a Padova nei giorni 12 e 13 marzo, prosegue ad Abano il 3 aprile, a Cittadella il 10 aprile, a Montagnana il 1 maggio.

Sapori di Primavera

«Per la prima volta – ha detto Vincenzo Gottardo, vicepresidente con delega all'agricoltura per la Provincia – “Sapori di Primavera” viene ospitata in quattro comuni della provincia e ciascuno ha dimostrato grande disponibilità ad accogliere questa manifestazione che esprime l’incontro con i migliori sapori della nostra terra. Iniziamo come da tradizione nel cuore di Padova. Sabato 12 e domenica 13 marzo dalle 9 alle 19 nel Lobo di Santa Giustina in Prato della Valle, ma poi proseguiamo con gli appuntamenti nel territorio. Altra importante novità è che si sono molte nuove aziende che hanno aderito, ma soprattutto è rilevante sottolineare la presenza di tanti giovani e un numero significativo di imprenditrici donne altamente qualificate e motivate. È il segnale importante di cambiamento che avviene anche in agricoltura, stretta tra la globalizzazione e la crisi dei mercati, ma per questo chiamata a nuove sfide. Per questo abbiamo pensato di coinvolgere il mondo della formazione, iniziando proprio dal nostro Istituto Superiore Duca degli Abruzzi, che occuperà un posto d’onore all’ingresso dell’area e sarà posizionato accanto all’info-point istituzionale. I ragazzi, assieme agli insegnanti potranno promuovere la loro scuola, ma anche proporre le orticole ed il formaggio, prodotti proprio in occasione del loro percorso formativo». Come sempre a Sapori di Primavera ci sarà l’imbarazzo della scelta tra i prodotti che si possono acquistare: miele, formaggi freschi e stagionati, conserve e confetture, prodotti di pasticceria, farine, frutta e verdura di stagione, vini doc, igt e olio extravergine di oliva, carni varie dagli insaccati alle carni avicole fresche e trasformate.