Scacco torna all'attacco di Schiesaro: «Usa il municipio per far sottoscrivere la sua lista»

Secondo il candidato sindaco Enrico Scacco l'attuale primo cittadino di Cadoneghe, Marco Schiesaro, starebbe utilizzando gli uffici del Comune per raccogliere le firme a sostegno della propria candidatura. «Scriverò con il mio gruppo al Prefetto, perché questo non è l’unico caso in cui si confonde l’attività e l’operato istituzionale con quello privato ed elettorale, per cercare di ripristinare la legalità e il rispetto delle istituzioni. Il comune non è un’azienda privata in cui il fine giustifica i mezzi! Viene da chiedersi anche in base a quale principio o selezione siano state scelti i referenti di località, perché sembrano persone “molto vicine” al Sindaco se non addirittura una sua diretta emanazione politica per monitorare e sollecitare i cittadini ad appoggiarlo nell’azione amministrativa e ora in campagna elettorale».

Scacco entra nello specifico della vicenda, senza fare troppi giri di parole: «Atto gravissimo segnalato da molti cittadini di Cadoneghe: il Sindaco Schiesaro raccoglie le firme di sostegno alla sua ricandidatura nella sede istituzionale del Comune, il suo Ufficio, e negli orari in cui dovrebbe ricevere la cittadinanza per discutere di problematiche “istituzionali”. E non lo nascondono neppure tanto che darne notizia sui social è Giulia Magnacca, referente di località, ovvero colei che assieme ad altre persone del territorio dovrebbe raccogliere le istanze, segnalare specifiche problematiche o suggerire situazioni critiche e migliorabili all’Amministrazione comunale». Parla di regole calpestate, Scacco: «A Cadoneghe c’è la necessità di un ritorno urgente a tutti i livelli alla legalità, candidato Sindaco, si usano le sedi istituzionali a fini e scopi politici, per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste a sostegno della ricandidatura di Schiesaro. Con questo Sindaco, già da tempo, legalità, imparzialità, trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione sono scomparse da Cadoneghe e il tutto a spese della cittadinanza».

Il candidato della lista "Ora Cadoneghe" si rivolge alla cittadinanza: «Ringrazio i cittadini attivi che stanno segnalando l’incresciosa operazione, che sono i più colpiti dall’operato di questa amministrazione insieme all’esercito di multati dai multavelox. I multati, altra questione spinosa anche in relazione alla recente sentenza della Cassazione, che non hanno ricevuto altro che proclami confusi e poco chiari su tempi e modalità e che continuerò a supportare con ogni mezzo perché, prima o poi, la verità emergerà come il danno alla collettività provocato dalla giunta Schiesaro». Infine un ultimo attacco a Schiesaro, attuale primo cittadino che punta alla riconferma: «Questa è l’ennesima prova dell’immaturità politica di un Sindaco che non ha nemmeno il rispetto per l’istituzione che rappresenta e la sfrutta per i suoi scopi elettorali, siamo pronti a verificare nelle sedi competenti l’operato della raccolta firme a sostegno delle liste elettorali e a vigilare sulla regolarità di una campagna elettorale già viziata da comportamenti a dir poco “fantasiosi” e di dubbia coerenza».

La replica del sindaco Marco Schiesaro è perentoria: «E' lui che sta giocando sporco, pubblicando messaggi privati e cercando sempre la provocazione o la notizia a sensazione», che assicura, le firme sono sate già tutte raccolte. Posso raccoglierle dove voglio l'importante è che sia presente un pubblico ufficiale che la identifica. Ne abbiamo raccolte 334 nella sola giornata di sabato, al mercato della Castagnara». Il primo cittadino, riferendosi di nuovo a Scacco: «Non deve pensare a quello che faccio io, che le firme le ho già raccolte tutte, ma pensi invece a quello che fa lui. A parte criticare me non è acora arrivata una proposta politica da parte sua». Concetto ribardito prima di salutarci al telefono: «La smetta di parlare di me, che parli di quello che vuole fare lui».