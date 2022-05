Scadono i termini per i ricorsi, la seconda linea del tram non ha più ostacoli

Non sono arrivati altri ricorsi per la seconda linea del tram. Sono scaduti i termini e quindi tutto sembbra filare liscio. Almeno così sostiene Aps Holding. Lo fa attraverso una nota.

Non resta che aspettare il 28 giugno per avere la risposta definitiva sulla progettazione della seconda linea del tram. Sono scaduti infatti ieri i termini per la presentazione di eventuali ricorsi da parte di chi ha perso la gara per la sua realizzazione. Nessun plico è arrivato ad Aps Holding, ma resta da attendere la sentenza del Tar, che proprio alla fine del prossimo mese si pronuncerà sulla legittimità alla partecipazione del Consorzio Stabile Europeo. Qualora dovesse arrivare una sentenza a favore, i secondi potrebbero impugnarla e proseguire la battaglia legale. Se invece dovesse essere a sfavore dei vincitori, non ci sarà bisogno di nessun ricorso e il cantiere (o un forte indennizzo) andrebbe in mano alla Rizzani. Intanto però da Aps sono soddisfatti. Dopo la sentenza del 9 maggio scorso, con la quale sempre il Tar aveva respinto le istanza presentate dal 'Comitato No Rotaie', definendo corretto il procedimento che ha condotto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera e alla dichiarazione di pubblica utilità della seconda linea del tram (Sir3), il fatto che non siano arrivati altri ricorsi fa “gongolare” Aps Holding. «Non è pervenuto alcun ricorso giurisdizionale, né da parte di cittadini, né da parte di qualsiasi operatore economico interessato a contestare la procedura di gara ed il suo esito - fanno sapere da Aps - .La circostanza che nessuno abbia dunque ravvisato motivazioni di carattere giuridico per proporre ricorso avverso l’aggiudicazione della gara, oltre ad escludere sul piano pratico gli inevitabili ritardi in fase esecutiva tipicamente conseguenti all’instaurazione di un contenzioso, rappresenta un’importante evidenza che il procedimento curato da Aps Holding è stato condotto, come sempre, con il massimo scrupolo e con dovizia di cure, in ogni passaggio, ivi compresa la puntuale verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, svolta nel pieno rispetto delle norme di legge». In realtà la Rizzani, arrivata seconda nella gara, non avrebbe affatto rinunciato alla progettazione. Sembra invece confidare molto nella sentenza prevista il prossimo 28 giugno, in cui il Tar sarà chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della partecipazione del raggruppamento che poi ha vinto. La ditta infatti si era già rivolta al tribunale amministrativi del Lazio per segnalare alcune irregolarità nella fase di presentazione dell'offerta. Irregolarità per cui il Tar aveva disposto la cancellazione dal casellario dell’Anac, permettendo così ad Aps di firmare i contratti in base ad una sospensiva. La sentenza definitiva però è attesa solo a fine giugno. I vertici di Aps, nonostante tutto, sono sereni: «La collettività può riporre, a buon diritto, la massima fiducia sulla pronta e regolare esecuzione della strategica opera pubblica, tenuto conto che, com’è altrettanto noto, il contratto di appalto è già stato stipulato con il raggruppamento aggiudicatario e che sono già in corso le attività concernenti la fase di redazione del progetto esecutivo».