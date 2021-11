Scambio Iris-Boschetti: è fatta. Al posto delle palazzine un residence con caffetteria sugli Scrovegni

Ci sarà un grande residence in piazzale Boschetti all'interno delle palazzine Liberty abbandonate (foto in basso). Oggi 26 novembre è stato firmato l'accordo dello scambio di aree con il parco Iris davanti al notaio Nicola Cassano. Il patto tra l'amministrazione e i privati della Liberty Srl è stato siglato nella sala giunta di Palazzo Moroni tra il sindaco Sergio Giordani e l'amministratore unico Fabio Callegarin.

L'accordo

Prevede la permuta di aree tra Comune e privati. Questi ultimi hanno rinunciato a costruire villette al Parco Iris (come da precedenti accordi risalenti al 2009), ma in cambio diventano proprietari delle palazzine Liberty dove realizzeranno un grande residence che avrà capacità ricettive da dare in gestione (vedi rendering in basso). Il parco Iris così potrà essere allargato ed essere addirittura triplicato. «Stiamo valutando varie proposte - spiega Fabio Callegarin - ma in ogni caso andremo a riempire un vuoto urbano e lo renderemo attrattivo. Per noi è una trattativa storica che non ha eguali, perché non è facile mettere d'accordo privati e pubblico, soprattutto quando si tratta di edifici vincolati». «Ci abbiamo messo un po' di tempo, ma questo è un accordo fondamentale perché abbraccia tutta l'area a nord della stazione. Insieme al parco Tito Livio cambierà completamente il volto della zona. Dall'altra parte invece allarghiamo un'area verde già molto grande» aggiunge il sindaco Giordani. Il parco Tito Livio sarà pronto in primavera, mentre per vedere concluso il residence bisognerà aspettare il 2024. Un'idea nata dall'ex vicesindaco Arturo Lorenzoni, che tutti oggi hanno voluto ringraziare.