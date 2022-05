In fuga dalla guerra in Ucraina arriva ad Abano, dove dà alla luce Dina

E’ fuggita dalla guerra scoppiata in Ucraina al sesto mese di gravidanza, lasciando gli affetti più cari, la casa, gli amici e il sogno di una vita felice nel suo Paese. Alina, però, 23enne scappata da Chernivtsi, città a 40 km dal confine con la Romania, ha trovato rifugio in Italia. E’ ospite degli zii del marito che vivono da anni a Selvazzano e ha potuto partorire serenamente, con tutte le cure del caso, al Policlinico Abano di Abano Terme. Nella struttura sanitaria di piazza Cristoforo Colombo, infatti, ha dato alla luce la bellissima Dina, nata il 19 maggio scorso, una frugoletta di 3 chili e 140 grammi. «Desidero ringraziare tutta l’équipe dell’Ostetricia e della Neonatologia del Policlinico Abano – ha sottolineato la neomamma – per l’assistenza che mi è stata data e per l’accoglienza che mi è stata riservata. Mi sono trovata come in famiglia. Medici e ostetriche mi hanno rassicurata e mi hanno aiutato a superare le mie paure. Tutto è andato per il meglio e io e la bimba torneremo tra un mese per i controlli».