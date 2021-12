Scarcerazione Patrick Zaki, la soddisfazione della Rettrice

Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere da quasi due anni con l’accusa di diffusione di notizie false, è formalmente libero. Sia il Comune che l'Università di Padova in tutto questo periodo di detenzione ha sostenuto insieme a tante organizzazioni internazionali, come Amnesty Iternational, tutte le campagne messe in atto affinché il giovane fosse liberato.

Mapelli

Zaki «non è stato assolto», ma verrà rilasciato dal carcere nelle prossime ore. Dovrà apparire davanti alla corte di nuovo il 1 febbraio. L’ordine di scarcerazione — secondo fonti legali vicine a Zaki — è stato già firmato. «Dopo 669 giorni di assurda e ingiusta detenzione, finalmente una buona notizia – afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova –. L’Università di Padova non ha mai smesso, durante questi 22 mesi di detenzione, di chiedere con forza la scarcerazione di Patrick Zaki, unendosi ai ripetuti appelli di istituzioni, società civile, comunità accademiche, cittadine e cittadini. Speriamo ora di poterlo rivedere prestissimo in Italia e, in questo momento di grande gioia, chiediamo di non abbassare la guardia, ma continuare a lottare per ottenere l’assoluzione dalle accuse».