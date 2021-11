Scatta la domenica ecologica: niente auto in centro per 10 ore

Domani 21 novembre c'è il terzo stop alle auto in centro storico. Per dieci ore sarà in vigore la "domenica ecologica" e non si potrà quindi arrivare nelle strade all'interno delle mura in auto. Dopo quelle di settembre e ottobre, domenica è prevista la terza delle otto domeniche ecologiche della stagione, con la chiusura dell'area delle piazze e dell'area perimetrata dalle mura cinquecentesche. Le prossime sono state calendarizzate il 23 gennaio, il 6 e il 20 febbraio, il 20 marzo e il 24 aprile. Un pacchetto inserito tra le misure straordinarie per la qualità dell'aria approvate dalla regione, che comprende specifiche limitazioni del traffico dal primo ottobre al 30 aprile e domeniche ecologiche con ulteriori restrizioni al traffico.

Dove e quando

Le auto non potranno muoversi in centro dalle 8:30 alle 18:30, a meno che non abbiano un motore elettrico. Sarà vietata la circolazione dei veicoli e dei ciclomotori a motore nell'area all’interno del centro storico, caratterizzato dalle seguenti vie percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via N. Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via U. Bassi, via N. Tommaseo, via Venezia, piazzale Della Stanga, via Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via G. Bruno, via A. Costa, viale F. Cavallotti, ponte Del Sostegno, via Goito. Inoltre, saranno percorribili gli assi viari di: via G. Leopardi- Cavazzana-Prato della Valle-Alberto Cavalletto-Pasquale Paoli e di via 58° Fanteria-Micheli Sanmicheli-Fabrici G. d’Acquapendente.

Tutte le deroghe sono specificate al seguente link: https://www.padovanet.it/informazione/domenica-ecologica-del-21-novembre-2021