Obbligo vaccinale per gli over 50: a Palazzo Moroni super green pass per metà dei dipendenti

Dal primo febbraio sarà obbligatorio il vaccino per gli over 50. Due settimane dopo dovranno esibire il super green pass per andare a lavoro, altrimenti rischiamo multa e sospensione.

Comune

Nel caso del Comune di Padova parliamo di 849 dipendenti ultracinquantenni, praticamente quasi la metà (in tutto sono 1800). Sarà questa l'occasione anche per misurare l'immunizzazione dentro Palazzo Moroni, dove finora era previsto solo il green pass base, ottenibile anche grazie ad un tampone ogni 48 ore. E ce ne sono di dipendenti che hanno scelto di andare in farmacia ogni due giorni, spendere quasi 200 euro al mese, pur di non vaccinarsi. Ad ottobre una quarantina di loro aveva protestato davanti al municipio, riuscendo ad ottenere anche un confronto con il sindaco di Padova Sergio Giordani e l'assessora alle Risorse Umane, Francesca Benciolini.

Numeri

Ad oggi sono stati sospesi in 14, che hanno deciso di non vaccinarsi tra polizia locale e scuola (per cui invece c'è l'obbligo del vaccino da dicembre), mentre altri 14 risultano assenti ingiustificati: non vogliono tamponarsi o non vogliono esibire il green pass. I lavoratori privi di green pass rafforzato potranno essere sospesi senza retribuzione ed anche sostituiti. La sanzione amministrativa per le violazioni è compresa tra i 600 e i 1.500 euro.