"Scegli il nome del tuo parco": l'iniziativa del Comune della prima periferia

Ad Albignasego ci sono molte aree verdi individuate con un nome: il parco Alvarez a Mandriola, il parco dell’Amicizia e il parco Giallo a San Giacomo, il parco Primavera a San Tommaso, il parco delle Associazioni in via Filzi, quello degli Alpini a Carpanedo e quello per i giovani intitolato a Norma Cossetto. Ma ci sono anche diverse aree pubbliche, assai frequentate dai cittadini, che semplicemente vengono indicate con il nome del quartiere.

"Scegli il nome del tuo parco"

«Abbiamo quindi pensato di coinvolgere i cittadini nella scelta di un nome con il quale identificarle d’ora in poi» annuncia l’assessore alle Aree verdi, Valentina Luise. «Una forma di partecipazione civica da parte dei cittadini che utilizzano tutti i giorni questi spazi verdi e le strutture collocate all’interno, che li rendono vivi e vivaci e che li sentono come spazi propri e familiari». Questa forma di “consultazione popolare” era stata utilizzata dal Comune nel 2015, per intitolare le strutture sportive quali palazzetti e campi da gioco. Chi volesse pertanto partecipare all’iniziativa “Scegli il nome del tuo parco” può presentare la propria proposta, inviando una mail con il nome del parco e la motivazione della scelta all’indirizzo votailparco@albinet.it entro il 13 Giugno. I nomi saranno valutati e selezionati da parte dell’Amministrazione comunale e poi sottoposti ad un sondaggio pubblico, in caso, per un singolo parco, giungessero più proposte da parte dei cittadini. I parchi che mancano ancora di una denominazione specifica sono collocati in vicolo Quasimodo (nel quartiere di San Tommaso), in via XVI Marzo (quartiere San Lorenzo), via Foscolo (ai Ferri), via Mario (a Carpanedo), via San Daniele (a Lion), via San Bellino (a Mandriola) e via Tintoretto (a Sant’Agostino).