«Schiavonia: riapre il Pronto Soccorso, chiudono gli hub vaccinali»

Paolo Fortuna, Direttore Generale dell'Azienda dell'Azienda Ulss 6: «Riaperto giovedì 17 febbraio il pronto soccorso (curiosità: in contemporanea con quello di Codogno), ed entro giugno sarà realizzato un intervento strutturale che prevede la risistemazione di un piano intero dell'ospedale consentendo così la possibile attivazione di 100 letti in caso di emergenza, così da garantire che l'ospedale di Schiavonia non sia più solo Covid Hospital ma che rimanga aperto in caso di futura recrudescenza del virus o di nuova pandemia»