Sono aperte le iscrizioni per le attività estive del progetto Scholé

Al via da venerdì 28 maggio le iscrizioni per le attività estive di Scholé, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dall'inchiesta giornalistica alla fotografia, dalla stampa 3D alla musica, dalla progettazione urbanistica al percorso per acquisire consapevolezza di sé, ad appuntamenti di riflessione sulle differenze. Attività per tutti i gusti per trascorrere del tempo assieme in modo creativo e nello stesso tempo mettendo in gioco le proprie competenze e passioni.

Le attività

I laboratori si terranno dal 15 giugno al 15 luglio. Le attività avranno come riferimento l'Istituto Valle ma si irradieranno per tutto il quartiere Arcella. I ragazzi e le ragazze interessate potranno iscriversi qui: urly.it/3d4hm mentre per informazioni dettagliate sui laboratori qui https://percorsiconibambini.it/schole/laboratori-e-attivita/