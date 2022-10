Bambini "laureati" grazie a Science4All, la manifestazione dell'Università di Padova

Sono stati più di 100 i bambini che ieri, domenica 2 ottobre, in Aula Magna Galileo Galilei dell’Università di Padova hanno ricevuto dalle mani della rettrice Daniela Mapelli i "diplomi di laurea" della manifestazione Science4All.

È stata un’occasione per bambine e bambini di vivere un momento speciale e, grazie alla compagnia Barabao Teatro, di “incontrare” lo scienziato Galileo Galilei e la prima donna laureata al mondo, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Science4All è stata la nuova manifestazione dell'Università di Padova che ha voluto comunicare la scienza in modo semplice e divertente. Un palinsesto di centinaia di attività rivolto alle scuole, a bambine e bambini, alle loro famiglie e alla cittadinanza. Un’occasione imperdibile per imparare divertendosi grazie a esperimenti, giochi, quiz, laboratori, installazioni artistiche e dimostrazioni scientifiche. La manifestazione ha fuso i format di Venetonight e KidsUniversity proponendo un unico e ricco cartellone di attività riservando il weekend alla cittadinanza, con centinaia di appuntamenti a libero accesso e tre eventi speciali. A Science4All hanno partecipato 117 classi di alunne e alunni di terza, quarta e quinta delle Primarie e delle scuole Secondarie di primo grado (circa 8-13 anni), per un totale di 2.700 partecipanti (alunni con docenti accompagnatori), nelle giornate da lunedì 26 a venerdì 30 settembre. Le scuole sono andate in tutte le principali sedi universitarie per partecipare a laboratori e visite guidate: dal Portello al Fiore di Botta, dalla Sala dei Giganti all'Orto botanico, da Anatomia a Statistica e nei musei universitari di Scienze archeologiche, Storia della Fisica, fino al Campus di Agripolis. A tutte le scuole è stata regalata la collana di libri Storie Libere (prodotta per gli 800 anni) per le loro biblioteche scolastiche. Science4all, nella declinazione per la cittadinanza, ha animato tre luoghi chiave dell'Ateneo (Palazzo del Bo, Complesso Beato Pellegrino, Orto botanico), i musei universitari, centri e consorzi importanti in città e altre significative realtà del territorio per un totale di 19 luoghi diversi e quasi 50 organizzatori (quasi tutti i Dipartimenti). Durata tre giornate (da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre) sono state effettuate 429 attività (165 cicli continui, 152 laboratori, 42 science talks, 67 visite guidate e 3 spettacoli). Sono intervenuti due Premi Nobel (Sir Peter Ratcliffe e Ohran Pamuk) e nomi importanti nel panorama per la divulgazione scientifica come quello di Massimo Polidoro.