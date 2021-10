Bus e tram, disagi e problemi in vista causa sciopero: l'elenco delle corse garantite

Disagi in vista per l'intera giornata di lunedì 11 ottobre per lo sciopero aziendale di 24 ore indetto dagli autisti di autobus e tram iscritti alle organizzazioni sindacali Sls, Sgb, Slm Fast

Sciopero

Spiega in proposito Busitalia Veneto: "Fermo restando il diritto di ciascun lavoratore di aderire allo sciopero l’azienda, assumendo lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo lo sciopero medesimo, ha previsto - in applicazione e nel rispetto delle vigenti norme, di legge e di contratto, in materia - di non poter garantire alla clientela l’effettuazione delle corse il cui orario di partenza è programmato nelle seguenti fasce orarie:

Servizio urbano e Linee Colli: dalle 8.30 alle 12.29 e dalle 15.30 a fine servizio

Servizio extraurbano (escl. Linee Colli): dalle 8.30 alle 11.59 e dalle 14.30 a fine servizio

Per quanto riguarda il servizio urbano ed extraurbano, l’elenco delle corse garantite è disponibile ai link di seguito riportati:

