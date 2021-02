Sciopero nazionale dei trasporti, disagi in vista lunedì 8 febbraio

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Per effetto dello sciopero nazionale di 4 ore indetto per lunedì 8 febbraio dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna, fermo restando il diritto di ciascun lavoratore di aderire allo sciopero, l’azienda, assumendo lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo lo sciopero medesimo, ha previsto - in applicazione e nel rispetto delle vigenti norme, di legge e di contratto, in materia - di non poter garantire alla Clientela l’effettuazione delle corse il cui orario di partenza è programmato nella fascia oraria dalle 18.15 alle 22.14.

L'elenco delle corse garantite per il servizio urbano di Padova è disponibile a questo link.

L'elenco delle corse garantite per il servizio extra-urbano di Padova è disponibile a questo link".