Sanità, sciopero regionale indetto il 14 dicembre: disservizi in vista

C'è preoccupazione per i possibili disservizi, ma non ci sono avvisaglie di un blocco totale che possa mettere in crisi il sistema sanitario locale, impegnato a garantire la regolarità dell'assistenza ai cittadini: aumentano di giorno in giorno le adesioni allo sciopero regionale indetto dalla segreteria generale della Cgil Veneto per mercoledì 14 dicembre e che durerà 24 ore, interessando dunque tutto l'arco della giornata.

Sciopero

Tra i settori più sensibili c'è proprio quello della sanità, al punto che la Regione Veneto ha diramato una nota in tal senso: "La Direzione Risorse Umane del Servizio Sanitario Regionale del Veneto comunica che la Segreteria Generale della Cgil Veneto ha proclamato uno sciopero generale per il giorno 14 dicembre, per l'intera giornata. Lo sciopero, al quale hanno aderito altre sigle sindacali, potrebbe incidere sui servizi pubblici essenziali". Tra le categorie che potrebbero far registrare le adesioni più alte ci sono quelle degli operatori socio-sanitari e degli infermieri.