Acegas, scioperano dipendenti e centralinisti: possibili disagi il 2 dicembre

AcegasApsAgma informa che, in seguito a uno sciopero generale nazionale, proclamato da alcune organizzazioni sindacali per la giornata del 2 dicembre, in quella data potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi, anche presso il call center e gli sportelli commerciali. La multiutility ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività